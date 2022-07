Un baño de infarto

Es lo que deben sentir los vecinos del residencial Embassy Gardens, en el barrio londinense de Nine Elms, donde se encuentra desde finales de mayo la Sky Pool, una piscina transparente de 15 metros de largo suspendida a 35 metros sobre el suelo, que conecta los tejados de dos edificios de 10 pisos a modo de pasarela. Entre la ola de calor y la afición que parecen tener los británicos por las piscinas imposibles, no es de extrañar que esté triunfando entre los residentes de ambos edificios, a los que se puede ver bañarse y cruzar de un lado a otro desde tierra, dejando imágenes como estas, tomada ayer. Desde luego, no parece la mejor opción para quienes padecen vértigo ni problemas de corazón.