Una celebración que durará un mundo...

Como debe ser, que un Mundial de fútbol no se gana todos los días. Argentina tardó, exactamente, treinta y seis años y medio en repetir la hazaña. En el 86, con Maradona como ídolo en el altar donde ahora campeonea Messi, también lo festejaron por todo lo alto en largos días e incluso semanas de buen vino y mejores asados de bifes de chorizo, entrañas, mollejas y chinchulines. Luego se pasaron tres décadas cargados de melancolía porteña hasta que el éxito de México se repitió en Catar. Da igual el continente, no hay país en el mundo donde no haya una hinchada albiceleste dispuesta a emocionarse por lo visto en una cancha. El fútbol cohesiona a todos los argentinos del mundo.