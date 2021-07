¡Vaya verano!

Dos o tres días con las temperaturas disparadas y el resto del mes más pendientes de las nubes y de no olvidar la sudadera o esa rebequita que tanto ayuda a determinadas horas del día. ¡Ah! y con el paraguas en el maletero. Es lo que toca vivir, y disfrutar, en esta Galicia sin sol ni playa pero con otros muchos encantos. La imagen del coruñés arenal del Orzán un 20 de julio sin nadie es el mejor ejemplo. El padre de la foto se preguntará qué pasa mientras los hijos, incluso con pantalón largo, no entenderán que los encantos de esta tierra son otros. Y no vayan a pensar que la situación tiende a mejorar; más bien al contrario aún nos quedan por delante tres días de precipitaciones para no perder la esperanza. Del todo.