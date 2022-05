No vaya a pensar querido lector que la imagen es de archivo y corresponde a algún mes de julio o agosto de amos pretéritos (no hay mascarillas). Nada de eso. La imagen fue tomada ayer pasadas las 16.00 horas en una playa en el concello de Oleiros. Un día en el que, de acuerdo con los registros de Meteogalicia a las 17,30 horas se alcanzaron los 32,6º en Leiro, por encima de las seis de la tarde había 31,6 o 31, 8 en Ourense y Arnoia o un poco antes eran 30,2 lo que indicaban los termómetros en Castrelo do Miño. Pero en la costa de Pontevedra sur se rondaban los treinta y en la de A Coruña, más tranquila se superaban los 25. Día de playa para muchos en una semana que invitaría al optimismo... salvo por la alerta por sequía.