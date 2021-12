Vida Nueva

Dice el siempre optimista Pedro Sánchez que “el mejor regalo de Navidad” fue el anuncio de que la finalización de la erupción del volcán de La Palma y, añade como acostumbra una de sus coletillas favoritas, “seguiremos trabajando juntos y juntas, todas las instituciones, para relanzar la maravillosa isla de La Palma y reparar los daños ocasionados”. Es de imaginar que no tardará mucho la ministra Reyes Maroto en organizar su plan de turismo de volcanes para llenar la isla de visitantes; incluso puede enviar una remesa de viajeros de Imserso para que reactiven la zona. Y como son pocos habitantes, tras la vacunación, abrir las puertas al turismo internacional como también hizo Islandia. Aunque no haya insfraestructuras. Eso no importa