Los miles y miles de peregrinos que actualmente llegan andando a Compostela, afortunadamente, disponen de múltiples posibilidades higiénicas y modernas para realizar las necesidades fisiológicas relacionadas con la excreción, de las que no se suele hablar, pero que componen una parte imprescindible de la naturaleza humana. Tal vez por eso el autor de esta peculiar composición ornamental casera quiso acordarse de ellas y les dedicó su particular homenaje que muchos peregrinos se encuentran cuando acceden a los alrededores de la ciudad. Tal vez por eso o por el cansancio que algún que otro peregrino le provocó por su empecinamiento en utilizar su finca y no otras instalaciones evacuatorias más adecuadas.