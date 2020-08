Por mucho que nos metamos en la película cuando estamos viendo una siempre queda un resquicio para la triste realidad. Podemos tragarnos muchas mentiras, por aquello de la suspensión de incredulidad, pero no todas. Muchas de las pelis más famosas del Oeste no están grabadas en desiertos norteamericanos, y la prueba la tenemos en España. En Los Albaricoques, Níjar (Almería), uno puede visitar escenarios de westerns tan famosos como La muerte tenía un precio. En ese parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar se daban las condiciones idóneas, además de las económicas, y todavía hoy en día es un reclamo turístico. Pena no encontrarse por allí al gran Clint Eastwood para compadrear un rato.