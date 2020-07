Abrindo camiños para aprender e reflexionar sobre o que nos rodea

DIVULGADOR A asociación ambiental Senda Nova, que preside José Manuel Menéndez, leva máis de dez anos saíndo aos camiños da Costa da Morte e da súa contorna para achegar aos participantes ao variado patrimonio natural e histórico destas terras atlánticas. Pero non só saen a andar para gozar do medio natural, senón tamén para aprender e, sobre todo, reflexionar sobre o trato que lle damos aos espazos nos que vivimos. Neste senso, e froito do visto e vivido na última década ao longo dos roteiros que organizan, dende o colectivo alertan da “desfeita” e o “abandono” da paisaxe e do patrimonio etnográfico, como muíños, batáns ou antigas centrais hidroeléctricas. Ademais aseguran que parte deses camiños polos que comezaron a camiñar fai dez anos desapareceron baixo capas de zahorra. Por iso fan un chamamento á “sensibilidade”.