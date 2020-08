Acierta Casado con el modelo gallego

que haya optado pablo casado por centrar al PP, siguiendo el modelo gallego que lidera Feijóo con éxito indiscutible, nos parece una excelente noticia para el centro-derecha y también para España. Sin negarle a Cayetana Álvarez de Toledo su coraje y su preparación, chirrió prácticamente desde el primer minuto la interpretación personalista que hizo de la labor del protavoz parlamentario. Su principal error fue querer amoldar el PP a su particular visión política, en lugar de ahormarse ella a la hoja de ruta del partido y trasladársela a la sociedad limpia de crispación. Casado se dio cuenta, por fin, de dos circunstancias perjudiciales para sus intereses: la primera, que el discurso incendiario de Cayetana le estaba perjudicando más a él que a Pedro Sánchez; la segunda, que lo que los españoles y la mayoría de los dirigentes populares quieren es moderación, moderación y más moderación. De hecho, los barones del principal partido de la oposición celebran la salida de la ya exportavoz, a la que siempre consideraron un inoportuno verso suelto, y el regreso de los gestores a la primera línea. Fiel solo a sí misma, Álvarez de Toledo se despidió con durísimos ataques a su presidente, en un déjà vu de su espantada en el otoño de 2015, cuando dejó en la estacada a Mariano Rajoy con dardos envenenados. Cuca Gamarra, su sustituta, tiene un claro perfil de moderación en el tono y de fidelidad al argumentario del partido, como lo tienen Ana Pastor y José Luis Martínez-Almeida. A los que se preguntan si la operación relámpago de Casado es un cambio de estrategia o una huida hacia no se sabe dónde, cabe sugerirles que apuesten por la primera opción. Es cierto que Teodoro García Egea, látigo de socialistas y de podemitas, refuerza su poder como secretario general del PP, pero no lo es menos que el líder popular suelta amarras con José María Aznar y se distancia –¿definitivamente?– tanto de la doctrina FAES cuanto del seguidismo de los mensajes ultras de Vox. No solo ha entendido Casado, aunque haya tardado, que lo que la gente reclama a los políticos, en estos tiempos de incertidumbres y crisis, es rebajar el nivel de crispación, sino que se embarca en la travesía al centro inspirándose en el cuaderno de bitácora de Feijóo y en sus recetas envueltas en sentidiño, consciente de que recuperar La Moncloa pasa ineludiblemente por la moderación y la oposición constructiva, no por el látigo de Cayetana y Aznar ni por escorarse hacia el territorio montaraz por el que cabalga Santiago Abascal. Ese, el del centro, es el camino que debe transitar el PP, sin duda.