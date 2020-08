Acordarse antes de Santa Bárbara

sequía Aunque la situación de momento no es preocupante, lo cierto es que las altas temperaturas del verano y la falta de lluvias hacen que el fantasma de la sequía vuelva a asomar por la comunidad gallega. En concreto por las comarcas de Ortegal y de A Mariña lucense, para las que la Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, ya tiene activada desde hace días la situación de prealerta. Ahora mismo, pese que el pasado mes de julio fue el más seco de lo que llevamos del siglo según MeteoGalicia, las reservas almacenadas en los embalses de las cuencas Miño–Sil y Galicia Costa aguantan y están dentro de los parámetros normales, con las presas del norte por debajo ya del nivel que presentaban el año pasado. No obstante, más allá de algunos sustos cercanos ante la falta del líquido elemento, tan sólo 20 concellos elaboran planes de emergencia gracias a las ayudas de la Xunta y hay provincias, como la de Pontevedra, en las que ningún municipio trabaja en este tipo de medidas. Una mala opción, esta última, ante una nueva realidad que deriva del cambio climático, donde los científicos llevan tiempo alertando de períodos más calurosos y épocas con falta de precipitaciones más frecuentes y prolongadas. Unos avisos que deberíamos tomarnos en serio. Más vale prevenir que acordarse de Santa Bárbara cuenta truena... o en este caso cuando no lo hace.