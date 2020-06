Alcoa: maniobras de distracción

las campañas electorales tienen sus propias reglas y sus dinámicas específicas, que tienden a contaminar todo lo que tocan. Está ocurriendo con el cierre a las bravas de la planta de Alcoa en San Cibrao, que empuja a Galicia hacia el pantano de otra crisis industrial. De repente, evitar ese cierre –misión imposible, por otra parte– ha dejado de ser una prioridad a las primeras de cambio. De repente, buscar alternativas que amortigüen el zarpazo de la multinacional estadounidense –debería ser objetivo irrenunciable, pero...– ha pasado a un segundo plano. Lo que se tiran a la cara gobernantes, políticos y sindicalistas son culpas y errores, en vez de obsesionarse con las soluciones. En los últimos días, por ejemplo, la ministra de Industria ha intentado sin disimulo derivar el tiro de las responsabilidades de la desfeita hacia el Gobierno gallego. ¿Prefiere Reyes Maroto dañar la campaña de Feijóo colgándole competencias/incompetencias que en absoluto corresponden al inquilino de Monte Pío? Tal parece. Sin embargo, no hace tanto que la ferrolana Yolanda Díaz, hoy ministra de Trabajo, ponía el dedo en la llaga. En un debate en TVG, durante la campaña electoral del 10-N, le espetó al socialista Pablo Arangüena las verdades del barquero: “La competencia sobre la ley del sector eléctrico es estatal. Los gallegos y los trabajadores afectados por la carencia de un precio justo en la energía industrial saben que ni con el PP ni con el PSOE tenemos estatuto electrointensivo”. Ese es, exactamente, el nudo gordiano que no se cortó a tiempo y que ahora llegará tarde para salvar la planta de San Cibrao, ¡ay!, porque Alcoa tiene la decisión tomada y ni con la energía gratis daría marcha atrás. Y porque ningún empresario termina de dar el paso para coger el relevo. Ayer, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dijo en Viveiro que lo que hace la multinacional “raya la mala fe” y que comete “una golfería” porque “deja de producir en Galicia para introducir por la puerta de atrás el aluminio de sus otros centros”. No va descaminado en esto ni en su advertencia a las administraciones: “No están para solidarizarse, están para hacer algo más”. Tampoco en su petición de que el del aluminio primario sea declarado sector estratégico. Quizás le sobraron al bregado líder sindical las puyas a la Xunta para tapar la inacción del Gobierno central, que es el responsable principal de la crisis. Pero estamos en puertas de unas elecciones y todo lo que cae en la red é peixe. O sea, política partidista en lugar de compromiso con los intereses generales. ¿Alguien escuchará el clamor de A Mariña?