Aulas presenciales y seguras

frente a las malas noticias asociadas a los brotes del covid-19, sobrevive una buena, aunque cercada por dudas, incertidumbres y, digámoslo claro, miedos: se mantienen los planes de vuelta a las aulas y en Galicia, en concreto, el calendario no sufre alteraciones, con permiso de la pandemia. En EL CORREO hemos defendido desde el primer minuto la necesidad innegociable de normalizar la vida educativa y organizar un curso presencial; eso sí, con protocolos estrictos que garanticen la mayor seguridad sanitaria posible. (Un paréntesis: en este complicadísimo escenario, por cierto, nos parece más que preocupante que nada concreto se sepa de cómo va a ser el curso universitario, cuyo comienzo está en el alero, mientras el ministro Manuel Castells ha desaparecido, prácticamente , desde abril). A menos de tres semanas para que más de ocho millones de alumnos y más de setecientos mil docentes regresen a los centros educativos, tras el traumático parón presencial del curso pasado, liquidado a trancas y barrancas con una teleenseñanza de desigual aplicación y resultados dispares, es innegable que se dispara la preocupación en toda la comunidad educativa por el aumento descontrolado de casos de coronavirus. Crece también el malestar porque todavía no se conoce el protocolo definitivo para el curso covid. Ese marco de mínimos estatal lo reclamó esta misma semana el conselleiro de Sanidade, con buen criterio, y lo concretó ayer Feijóo con medidas dictadas por el sentidiño. Que los cuatro grandes sindicatos de docentes hayan anunciado ayer una huelga en Madrid, en protesta por la ausencia de planes para hacerle frente al virus, lo vemos como una señal inequívoca de que el sector respira crispación y de que los gobiernos no están a la altura del problema. La Conferencia de Presidentes, a finales de agosto, debe despejar las dudas y ahuyentar los miedos, bajo la premisa innegociable en la que trabajan Educación, Sanidad y los gobernantes autonómicos: que la presencialidad sea la tónica general en las aulas, aunque puedan haber otros escenarios para situaciones excepcionales. La enseñanza presencial no solo tiene todo el sentido en los planos económico y social, también lo tiene en el de la formación en igualdad de oportunidades. No faltan expertos que, por ejemplo, alertan de que el abandono escolar puede aumentar –España es ya líder de la UE en este triste ranquin– si el coronavirus dispara la educación a distancia y la semipresencialidad. Por eso, es ahora, con la enseñanza pública en carne viva por las carencias que la pandemia dejó al descubierto, cuando la comunidad educativa tiene que estar a la altura de los colosales desafíos. Y los gobiernos no pueden mirar hacia otro lado.