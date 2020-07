Casitas para estudiantes y artistas

A NADIE se le escapa que la repoblación del casco histórico de Santiago es una tarea urgente, salvo que unos pocos años más queramos verlo convertido en un barrio totalmente vacío de residentes fijos y lleno, por contra, de turistas de temporada (cuatro meses, de mayo a septiembre, y a volar). La tendencia está clara y el freno a su conversión total en un parque temático solo puede conseguirse a través de iniciativas como el proyecto Hydrangea, consistente en rehabilitar pequeñas casas abandonadas en viviendas y talleres para estudiantes, artistas y, en general, profesionales con un perfil muy determinado que deseen radicarse en una zona muy atractiva, acogedora e inspiradora. Otras muchas capitales europeas han acometido en las últimas décadas planes muy similares con mucho éxito y en Compostela no tendría por qué ser diferente. Lo malo es que el citado proyecto ciñe su actuación a un área muy pequeña, la bellísima y descuidada rúa Caramoniña, pero se trata de un primer paso que debería tener continuidad en otras zonas de la zona vieja con características similares y que aún no forman parte de los itinerarios turísticos masificados que tienen la Catedral como destino prioritario. En dicha rúa, casitas hoy olvidadas se transformarán en pequeños estudios y apartamentos con patios al estilo inglés y donde hoy reina el abandono se convertirá pronto en un lugar lleno de vida y, esperemos, arte. Ojalá el plan cuaje y veamos pronto en marcha nuevas Caramoniñas en otros enclaves necesitados de un poco de atención. El futuro debe ser ese, no seguir convirtiendo inmuebles históricos en apartamentos turísticos y negocios tradicionales en tiendas de suvenirs. De eso ya hay lo suficiente. Ahora toca abonar otras alternativas, y hay que hacerlo con decisión y rapidez.

BEATRIZ CASTRO/Periodista