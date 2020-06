galicia estuvo a la altura, no teníamos ninguna duda, y ayer honró a sus muertos durante la pandemia con un acto tan sencillo cuan emotivo, en Santiago. Una placa en memoria de los que nos arrebató el covid-19, que nos dejan cicatrices imborrables, y 619 rosas blancas se apoderaron del escenario del acto civil organizado por la Xunta, presidido por Feijóo y al que asistieron autoridades, líderes y representantes de la sociedad civil. La emocionante interpretación que Luz Casal y Carlos Núñez hicieron del Negra sombra rosaliano fue el mejor broche a un homenaje necesario. Nunca olvidaremos el terrible y dolorosísimo tributo en vidas que hemos pagado durante tres interminables meses de guerra sanitaria contra el coronavirus, y ahora que vamos a ser la primera comunidad en estrenar la nueva normalidad, después de un durísimo viacrucis en estado de alarma, les debemos a nuestros muertos memoria, respeto, prudencia y responsabilidad, tanto colectiva cuanto individual. También les debemos, digá- moslo ya, un compromiso serio con la sanidad pública y con la investigación científica. Esas 619 muertes serán en vano –y no podemos consentírnoslo– si no somos capaces de crear las condiciones necesarias para afrontar una nueva crisis sanitaria, que nos golpeará más pronto que tarde, con medios materiales y humanos suficientes. Hemos normalizado las noticias sobre las cifras de fallecimientos y hemos aprendido a digerirlas y a incorporarlas a nuestra rutina con un dolor soportable, pero cometeríamos un pecado imperdonable si olvidáramos que detrás de cada número hay una vida, con todo lo que ello implica. Sería demoledor que tuviésemos que volver a pasar por el mismo horror. Por eso, insistimos en la importancia capital de asumir una responsabilidad colectiva que debe incluir el blindaje del sistema público de salud, pilar insustituible del Estado de Bienestar. El éxito del esfuerzo requiere, además, que nos comprometamos cada ciudadano con el cumplimiento estricto de las normas para la desescalada, porque cada descuido abre una puerta a los contagios y cada día que no nos protegemos individualmente, desprotegemos a los demás. Es así de sencillo y así de crudo. En esta nueva normalidad que estrenaremos mañana nos toca ser responsables y cívicos, sin excusas ni disculpas. Se lo debemos a nuestros 619 fallecidos durante la pandemia y a los casi treinta mil que el virus se llevó en toda España. Ese comportamiento comprometido es el que dará sentido al homenaje de ayer en la capital de Galicia. Descansen en paz.