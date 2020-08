Clases presenciales sí o sí

la pregunta, atronadora y rotunda, emerge en el gran debate del ferragosto: ¿va a ser España el único país del núcleo duro de la UE incapaz de garantizar la presencialidad en la vuelta a las aulas? En esta página editorial llevamos semanas advirtiendo de que renunciar a un curso lo más parecido posible a la normalidad sería una tragedia, tanto educativa cuanto económica y social. Por eso, nos tranquiliza que la Xunta trabaje con el escenario presencial como opción A, con ratio de veinticinco alumnos por aula y uso obligatorio de la mascarilla en clase, y aplaudimos que Feijóo se pronuncie sin medias tintas: “Nós queremos comezar o curso no mes de setembro. Cremos que debemos facelo ou intentalo”, dijo ayer mismo. Ahí está la clave, exactamente, en no mirar hacia otro lado ni esperar de brazos cruzados a ver qué pasa. Igual que lo es el inquilino de Monte Pío, los gallegos somos conscientes de que habrá brotes de covid-19 en las aulas, de que tendremos que aislar alumnos, de que se desactivarán clases completas. Todo eso puede pasar y pasará, en mayor o menor medida, pero le corresponde al Gobierno autonómico garantizar un protocolo claro y aplicado con la mayor eficacia posible, y a toda la comunidad educativa, mantener la calma. En este sentido, nos parece criticable que la conferencia sectorial de los ministerios de Sanidad y de Educación con las autonomías esté convocada para el 27 de agosto, con el curso prácticamente encima y sin margen de maniobra, o que la Conferencia de Presidentes se vaya a celebrar aún más tarde. Dislates, se mire como se mire. La tensión evidentísima que se respira en la sociedad española tiene mucho que ver con un inicio de curso que los centros afrontan sin los medios ni el personal que necesitan para controlar los rebrotes. Entendemos perfectamente los miedos, y los compartimos, pero no creemos que la solución –¿cómoda?– sea renunciar a las clases presenciales. ¿Dónde está el nudo gordiano? En los medios; en su escasez, para ser más precisos. Desvela un recuento del PSOE que el aumento de docentes en el conjunto de España no alcanza siquiera un sonrojante 4 %. Y sentencia en El País Juan Manuel López Escudero, catedrático de Organización Escolar en la Universidad de Murcia: “Debería haberse garantizado la presencialidad en toda la etapa de enseñanza obligatoria, habilitando espacios fuera de los centros y aumentando los profesores. Pero eso implicaba más recursos”. Más claro, agua. No hay más preguntas, señorías. Lo que necesitamos ahora son respuestas que garanticen, sí o sí, las clases presenciales.