Consensos balsámicos en sanidad y economía

¡bienvenida sea la nave de los pactos! Pedro Sánchez sella hoy, en La Moncloa, un gran acuerdo por el empleo con la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT. También hoy, los cuatro grandes partidos constitucionalistas votarán, en la Comisión para la Reconstrucción, a favor de reforzar el sistema público de salud. Tejer consensos en sanidad y economía es, exactamente, lo que necesita España para amortiguar los destrozos por la crisis del coronavirus. Que el Gobierno de la nación y los agentes sociales se conjuren para reactivar el tejido productivo es la mejor manera de combatir el pánico tras el peor junio desde 2008, con el paro rozando otra vez el techo de los cuatro millones y con la pérdida de 160.000 cotizantes, en números redondos, el último día de un mes tradicionalmente bueno para el mercado laboral. En cuanto al acuerdo sanitario en el Congreso, aunque sea de mínimos, permitirá algo tan necesario como reforzar la industria española de productos de emergencia sanitaria. No es un logro pequeño que PSOE, PP, Unidas Podemos y Cs haya decidido trabajar hombro con hombro, por fin, para blindar nuestra sanidad pública. Nos parece especialmente relevante que Ana Pastor haya reconducido al principal partido de la oposición hacia el territorio siempre fértil del diálogo, antesala del consenso balsámico. “Yo no me voy a levantar de la silla” sin un acuerdo, advirtió la dirigente popular, abanderada de un estilo de hacer política desde la moderación, el sentidiño y la capacidad de negociar propuestas. No deberían caer en saco roto las que ella defiende para mejorar la financiación de un sistema de salud que los recortes durante la Gran Recesión han dejado anémico, y para dotar de un plan tecnológico a la Atención Primaria, pilar insustituible. La hoja de ruta de Ana Pastor, conocedora profunda del sector, se resume en una sanidad pública con más profesionales y mejores medios. Tras siete semanas de intensos debates, y después de escuchar a 150 expertos y de recibir un millar de sugerencias, la Comisión para la Reconstrucción vota hoy un documento con 510 medidas. Habrá quien reproche que muchas de ellas son ambiguas y tendrá razón, pero esa ambigüedad es precisamente la que ha favorecido el clima para llegar a un acuerdo amplio y transversal. Este viernes de consensos es, sin duda, un paso adelante para reactivar la economía española y para reflotar el sistema sanitario. Sigue habiendo, entonces, motivos para la esperanza.