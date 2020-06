Crisis corta, recuperación rápida

QUE NADIE SE ENGAÑE: son las inyecciones milmillonarias de los gobiernos, de la Comisión Europea y del BCE las que evitan que entremos en estado de pánico con previsiones como la que hizo pública ayer el Banco de España, que empeora aún más la negritud que ya nos adelanto semanas atrás. Confirma el supervisor bancario lo que adelantó su gobernador a mediados de mayo, descarta el escenario de impacto benigno y avisa de que el grado de incertidumbre es muy grande. Sin embargo, las bolsas siguen descorchando champán un día sí y otro también, con el Ibex disparado tras reconquistar el 1 de junio la cota de los 7.400 puntos y cerrar en su nivel más alto desde antes de decretarse el estado de alarma. Son días de fiesta en los parqués –no solo en el español– y ni siquiera el misil que ayer lanzó el BdeE cortó la racha alcista. ¿Cuál es el misterio? que hay dinero, al contrario de lo que pasó tras el crac del año 2008. Sería un error y una inconsciencia minimizar la previsión de caída del PIB de entre el 9 % y el 15,1 %. Lo sería no prepararnos para el destrozo de una tasa de paro que oscilará entre el 18,1 % y el 23,6 %, después de haber bajado al 14, % al cierre de 2019. Debe preocuparnos, por supuesto, que no se reincorporarán al mercado laboral cientos de miles de trabajadores ahora protegidos bajo el paraguas de los ERTE, o que el desplome del PIB español va a ser hasta tres puntos más intenso que la media de la eurozona, o que el déficit se disparará en la horquilla del 9,5 % al 11,2 %, o que la deuda se desbordará con un peso de entre el 114,5 % y el 119,3 % de la riqueza de la nación. Es una radiografía espeluznante, sin duda, pero es la radiografía de este año y solo sirve para este año. Esa es la otra diferencia fundamental con lo que nos tocó padecer durante la Gran Recesión. En pocas palabras: la crisis será profunda, pero corta y la recuperación será rápida; quizás no en la uve ideal que anhelan los gobernantes, pero sí en una razonable y soportable uve asimétrica. El propio Banco de España reconoce que la recuperación debería estar completada a finales de 2022 o, en los escenarios más adversos, en 2023. Es decir, en tres años, a mucho tardar, la pesadilla del covid-19 –el virus que confinó y paralizó el mundo con un peso global de apenas tres gramos– será un mal recuerdo en la memoria de los españoles. Estamos convencidos de que la hoja de ruta keynesiana contribuirá decisivamente a hacer soportable esta nueva travesía del desierto.