Cualquier tiempo pasado no fue mejor

UN INFORME no oficial pero muy fiable, entre otras cosas porque se basa en los consumos de luz y agua registrados en los inmuebles de distintos municipios, señala que Santiago cuenta con cerca de cinco mil pisos vacíos, una barbaridad si tenemos en cuenta que su población no llega a los cien mil habitantes. Semejante desfase solo se explica, según los expertos, en que muchas personas compraron y siguen comprando bienes inmobiliarios con el fin de invertir sus ahorros en un valor seguro, lejos de los vaivenes de la Bolsa, de unos bancos que cada vez maltratan más a sus clientes y de unos fondos de inversión que hace ya años dejaron de resultar atractivos para la mayoría de los consumidores. Por otra parte, a muchos de esos pequeños inversores inmobiliarios no les interesa poner sus propiedades en el mercado de alquiler porque su estrategia es vender, si lo necesitan, por un precio sustancialmente más alto al de compra. Si a ese perfil de inversores cómodos y conservadores le sumamos el que conforman quienes compran viviendas para dedicarlas al alquiler turístico, muy en boga en los últimos años, tenemos como resultado lo que es hoy Compostela: una ciudad con muy poca oferta de pisos en alquiler para familias y estudiantes, de ahí los altos precios que se registran en las zonas con más demanda. De todas formas, a la hora de analizar una situación concreta es conveniente hacerlo con cierta perspectiva histórica y lo cierto es que tanto el mercado de compraventa como el del alquiler está mucho más sereno ahora que hace apenas dos o tres décadas. De aquella, antes del bum urbanístico que experimentó la capital gallega, los precios de venta sí que estaban desbocados y cualquier chamizo se arrendaba a precio de oro porque la presión universitaria era mucho mayor. Conviene recordárselo a quienes creen que cualquier tiempo pasado fue mejor.

BEATRIZ CASTRO/Periodista