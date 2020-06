¿Doctor en economía o en ilusionismo?

A ESTAS ‘BAJURAS’ de la película, que no ha hecho más que empezar, resulta bastante chocante cómo está vendiendo ya la izquierda de Galicia los supuestos éxitos de la política puesta en marcha por el Gobierno central para hacer frente a la crisis social y económica derivada del coronavirus. Con las elecciones del 12-J a la vuelta de la esquina, los líderes del PSdeG no paran de repetir la diferencia de talante que existe entre el cruel Mariano Rajoy, que al parecer gestionó de una forma nefasta el crac de 2008, aniquiló la sanidad pública y hundió en la miseria a las clases más desfavorecidas, y el espléndido Pedro Sánchez, que no para de sacar millones de la chistera y afirma tajante que no permitirá jamás que nadie “se quede atrás”. Para demostrar que Sánchez es el bueno y Rajoy era el malo recuerdan los cientos de miles de ERTEs activados desde el inicio de la pandemia, el festín de becas del que disfrutarán los universitarios y la reciente aprobación del ingreso mínimo vital, que en palabras del vicesecretario general de los socialistas gallegos, Pablo Arangüena, permitirá a la gente con menos recursos llegar a fin de mes con dignidad. Esa es la política, afirma, que aplicará Gonzalo Caballero en Galicia si Núñez Feijóo fracasa en su intento de cosechar otra mayoría absoluta y el resto de partidos deciden crear una especie de gobierno Frankenstein a la gallega con varios gallitos de corral dirigiendo el cotarro. Bien, Arangüena hace lo lógico al intentar presentarnos a su líder en Madrid como un estratega genial que es capaz de multiplicar los panes y los peces en un escenario tan complejo como el actual, pero los resultados de esas decisiones aún se desconocen. Es decir, Sánchez se ha limitado hasta el momento a invitar a muchas rondas, pero ahora le toca aclarar cómo pagará las copas (cómo nos las hará pagar, para ser más exactos). Y realmente habrá que auparle hasta el olimpo de los genios de la economía internacional si consigue hacer frente a esa gigantesca maraña de gastos mientras que a la vez, como afirma, sube las pensiones, no hace recortes en el funcionariado, incrementa el sueldo a los integrantes de las fuerzas de seguridad, mantiene a cuatro millones de parados más los que se sumen cuando acaben los ERTEs y encima refuerza la sanidad. ¿Doctor en economía o en ilusionismo? En cuanto a las acusaciones de Antón Gómez-Reino, líder de ese embrollo de partidos denominado Galicia en Común, de que Feijóo juega con ventaja por su forma electoralista de utilizar los medios de comunicación públicos, tiene mucha gracia que diga eso cuando Sánchez, Iglesias y sus camarillas llevan meses saturándonos hasta el hartazgo con sus eternas homilías televisivas. Hombre, por favoooorrrrrr...