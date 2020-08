El pequeño comercio también tiene su hueco en la Red

RENOVACIÓN. Resulta desolador pasearse por una calle como Alfredo Brañas, que años atrás llego a ser el epicentro comercial de Compostela y comprobar que hoy en día poco queda de aquel pasado glorioso. Sin embargo, como afirma acertadamente José María Fernández, de Santiago Centro, quizás en realidad lo que simplemente ha pasado es que actualmente hay otras calles como Xeneral Pardiñas o Doutor Teixiero que se han convertido en las favoritas de los emprendedores para abrir sus negocios. Y es que en la vida todo son ciclos, como cuando de repente ese pub que siempre estaba hasta los topes deja de estar de moda, sin saber muy bien por qué y otro bar pasa a ocupar su lugar. Llegado ese momento, lo que queda es reiventarse. Ya lo dice el dicho: renovarse o morir. Es cierto, que la crisis provocada por el covid-19 no le está poniendo las cosas fáciles a nadie, pero también es verdad que esta complicada situación ha servido para que la gente se de cuenta de lo importante que es el comercio local y de proximidad. Fueron muchas las pequeñas tiendas que se volcaron con ofrecer un servicio de calidad y ponerles las cosas lo más fáciles posibles a sus clientes, llevándoles las compras a casa o realizando pedidos por teléfono. De hecho, los estudios de los expertos afirman que el pequeño comercio y el mercado online es el que ha salido victorioso en esta batalla. Esto ha demostrado que para seguir en la brecha hoy en día es vital contar con un servicio a domicilio y venta online, que no tiene por qué ser sinónimo de tener una página web. Hoy en día son muchos los pequeños empresarios que realizan transacciones gracias a Facebook, Instagram o incluso WhatsApp. Lo que está claro es que en tiempos de crisis no hay que dejar pasar ni una oportunidad, e Internet lo es para todos, incluso para la tienda pequeña.

BEATRIZ CASTRO / Periodista