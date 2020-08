El ‘populismo’ ya no será la excusa

política El Parlamento gallego inicia una nueva legislatura, que será distinta por la covid-19, pero también porque tras la efímera irrupción del rupturismo y la llamada nueva política volverá a tener los grupos de siempre. PPdeG, BNG y PSdeG, en este orden, serán las fuerzas que representen en el hemiciclo durante los próximos cuatro años el sentir de la inmensa mayoría de quienes fueron a votar el 12-J. Y esta vez no tendrán excusa que les impida construir un debate más ágil, pero a la vez también más calmado, para intentar llegar a los grandes consensos que la situación sanitaria, económica y social impone. No habrá, de aquí a 2024, presencia en la Cámara de partidos populistas que, más allá de las ideas o discursos que pongan sobre la mesa, lo que hacen es tentar al resto a extremar sus posturas debido a la amenaza de quitarles votos que puedan suponer. Un comportamiento, que todos pudieron verse tentados de poner en práctica durante los últimos tiempos, que como bien testaron las urnas no gusta en una comunidad más partidaria de llegar aunque sea a un mal acuerdo antes de pelearse en un buen pleito. En la Casona do Hórreo, como bien aconseja Miguel Santalices en base a su experiencia, lo que calan son las intervenciones mesuradas y bien estructuradas y no la “estridencia”. Bien harán populares, nacionalistas y socialistas en hacerle caso.