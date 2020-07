En A Mariña se hizo lo que había que hacer

SANIDAde ha hecho los deberes. El cierre de los accesos de A Mariña hasta este sábado próximo es la respuesta adecuada a un rebrote que no acaba de estar controlado al cien por cien. Horas después de que todos celebrásemos que la situación sanitaria de Galicia es excelente, con menos de trescientos casos de covid por vez primera en semanas, la castigada comarca luguesa superaba el centenar de contagiados, se activaban las alarmas y la Xunta no se entretuvo con paños calientes. Es un contratiempo confinar a algo más de setenta mil vecinos de los catorce concellos de la zona, sin duda, pero es un mal menor, una medida necesaria para blindar la salud pública y garantizar la normalidad y la seguridad en las cuatro provincias. Las medidas durante estos cinco días son las justas y necesarias: mascarillas obligatorias en todo momento, incluso en playas y piscinas, salvo en el momento del baño; locales de ocio nocturno cerrados a cal y canto, y reuniones de como máximo diez personas si no son convivientes. Entendemos que los protocolos son claros, que no hay que caer en el histerismo ni practicar el catastrofismo, y que la oposición debe huir de la tentación de buscar un rédito electoral incierto y cuestionable. El conselleiro Vázquez Almuiña hizo lo que se espera de un gestor gubernamental serio, y se puso en contacto telefónico con la oposición para informar de las medidas a los candidatos a presidir la Xunta. No es una buena señal que todos ellos hayan activado a la vez la operación desgaste contra Feijóo, en un intento a la desesperada por cambiar el signo de las encuestas. ¿Están en su derecho?, sí. ¿Es eso lo que la ciudadanía espera de sus líderes políticos?, sospechamos que no, francamente. Huele a ventajismo puro y duro querer emborronar a costa del rebrote en A Mariña la gestión que el Gobierno gallego hizo de la pandemia, y no le vemos recorrido positivo para quienes se han lanzado a chapotear en el charco del covid con alegría digna de mejor causa. Ni al inquilino de Monte Pío se le ha ido de las manos la crisis sanitaria –ahí están los datos, con Galicia como primera comunidad en estrenar la nueva normalidad–, como malicia Gonzalo Caballero, ni se esconde detrás del conselleiro de Sanidade cuando vienen mal dadas, como denuncia Ana Pontón. En esto, harían bien nuestros políticos en seguir los consejos de Pedro Sánchez: tranquilidad, mucha calma y precaución –sentidiño, decimos los gallegos– para recuperar la normalidad. El cierre de los accesos de A Mariña responde a esa hoja de ruta, se ponga la oposición como quiera ponerse.