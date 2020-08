Escrivá abre el melón de las pensiones

si no estaba pactado, lo parece. Ni veinticuatro horas esperó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para mover ficha, tras el demoledor informe en el que el Banco de España confirma que los pensionistas reciben un 74 % más de lo que cotizaron, además de alertar del peligro de que los pagos del sistema público de pensiones se disparen y crezcan mucho más que la economía. El informe reabre el debate sobre una reforma ineludible –de hecho, servirá como base de la intervención del gobernador Hernández de Cos ante el Pacto de Toledo, en septiembre– y nos sitúa delante de un espejo en el que se refleja con claridad el gran problema de la sostenibilidad del sistema. Más allá de que este no busca una rentabilidad económica pura y dura, sino social, cualquiera entiende que si un jubilado cobra 1.740 euros por cada mil que cotizó, caminamos a pasos de gigante hacia la quiebra; y que si la rentabilidad anual de los subsidios está de media en el 3,5 %, mientras el PIB creció un 2,3 % anual, vamos hacia el colapso del modelo. El primero en entenderlo es José Luis Escrivá, quien acaba de convocar por carta a patronal y sindicatos para, en paralelo a los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo, abrir la mesa de diálogo social sobre la reforma de las pensiones. Dice el ministro, y dice bien, que es necesario tejer un consenso sólido que abra las puertas a un gran pacto de Estado. Lo que hace con su convocatoria es retomar las razonables tradiciones que se rompieron con la reforma de 2013, en plena Gran Recesión, cuando Mariano Rajoy introdujo manu militari el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, medidas muy contestadas. Para esta nueva vuelta de tuerca –toda reforma lo es, en mayor o menor medida–, parece que las opiniones de los agentes sociales serán tenidas en cuenta, lo cual es una buena noticia. La CEOE ya ha adelantado que quiere “poner en valor el Pacto de Toledo como ámbito de consenso por excelencia”. CCOO y UGT ponen en su punto de mira el déficit de la Seguridad Social y pretenden que el Estado garantice los subsidios con transferencias presupuestarias y no con préstamos. Y Escrivá riega el debate con la manguera del optimismo –“el problema de financiación en el corto plazo es más aparente que real”– y hasta califica de manejables los retos a largo plazo. En cualquier caso, preparémonos para incentivos a la demora en la jubilación y desincentivos a las jubilaciones anticipadas. Y confiemos en que la reforma no afecte al poder adquisitivo de los pensionistas.