España y Portugal, de la mano

en paralelo a los rebrotes, crecen también las malas noticias para una economía castigada con saña por la interminable pandemia del coronavirus. Bruselas empeora sus previsiones para España y fija en el 10,9 % la caída de nuestro PIB cuando acabe este otro annus horribilis. Al tiempo, se agranda la brecha norte-sur y la reapertura a trancas y barrancas de la economía confirma la doble velocidad de recuperación en la UE. En concreto, los primeros datos de consumo muestran que Alemania y el club de los países frugales recuperan ya los niveles previos al ataque del covid-19, cosa que no han conseguido los socios sureños. Es decir, la desigualdad de los años duros de la Gran Recesión sigue más viva que nunca. En este escenario, en el que los cambios en el comportamiento de los consumidores y las restricciones que impone la nueva normalidad son palos en las ruedas, cobra todo el sentido el mensaje común de España y Portugal, tras la minicumbre de Pedro Sánchez con António Costa: los halcones de la Unión deben renunciar a imponer nuevas condiciones para el acceso al gran fondo de reconstrucción, porque el sur solo aceptará las que incluye ya la propuesta de la Comisión Europea, y deben olvidar su tentación de modificar a la baja el montante de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 se inyectarían en las debilitadas venas del tejido productivo español. Con la espada de Damocles de otra recesión sobre las cabezas de italianos, franceses, portugueses y españoles, Costa y Sánchez no ocultan sus urgencias: creen que la hoja de ruta de la Comisión “es inteligente, justa y equilibrada”; aceptan que el dinero vaya vinculado a reformas decididas soberanamente por los países, pero no fiscalizadas por una nueva troika; se declaran comprometidos con el plan de estabilidad y, fundamental, reclaman que el acuerdo se firme en este mes de julio. Los obstáculos a superar no son precisamente pequeños, desde el reparto del fondo entre préstamos y transferencias que no están sujetas a devolución, hasta los plazos para ejecutar el dinero del fondo y quién y cómo decide la luz verde a los proyectos. Queda mucha piedra que picar todavía, pero si el dinero de Europa no comienza a fluir en enero de 2021, los países del sur, los más castigados por el brutal impacto de la pandemia, tendrán muy complicado recuperar sus economías en un plazo razonable. Si el norte rico se cierra en banda y pisotea el principio de solidaridad, preparémonos para regresar a las trincheras de los recortes. En esta difícil negociación está en juego el modelo de UE, y quizás también el futuro del europeísmo.