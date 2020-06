Especialistas en no hacer nada

tRAS VARIOS años de semiabandono, el complejo vacacional del Monte do Gozo empieza a coger de nuevo un fuerte protagonismo y a buen seguro se convertirá, como desea la Xunta, en uno de los grandes cuarteles generales de Galicia durante la celebración del Xacobeo por las múltiples posibilidades que ofrece en materias tales como alojamiento, ocio, deporte o el desarrollo de todo tipo de espectáculos. Cabe recordar, por cierto, que esta infraestructura fue también planificada y desarrollada por Manuel Fraga con el fin de ofrecer un albergue amplio y cómodo, muy cerca del centro de Santiago pero a la vez lo suficientemente lejos para no colapsar la ciudad, a los miles de peregrinos que empezaron a llegar a finales de la década de los 80 y principios de los 90 gracias al impulso que él mismo, Vázquez Portomeñe y otros entusiastas políticos de la época imprimieron a la Ruta Jacobea. Hoy, pasadas más de tres décadas, todo el mundo sabe que si el Monte do Gozo no existiese habría que inventarlo, aunque algunos demagogos siguen enredando sobre la supuesta inutilidad de una instalación que ha acogido numerosos macroconciertos, desde los de O Son do Camiño hasta el de los Rolling Stone o los dos que ha ofrecido Bruce Springsteen en dicho escenario (¿dónde se hubiesen celebrado si no?), ceremonias multitudinarias y hasta un encuentro de cientos de miles de jóvenes con el papa Juan Pablo II. En estos momentos, con un nuevo Año Santo a las puertas, la instalación ha experimentado una profunda remodelación para adecuarla a los tiempos actuales y, a la par, ofrecer a todos los compostelanos un espacio de relax, con piscinas incluidas, que es un auténtico lujazo. Eso sí, los listos de siempre no pararán de criticarlo. De especialistas en hablar mucho y no hacer nada está el mundo lleno.

BEATRIZ CASTRO/Periodista