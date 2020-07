Excesiva dependencia del turismo

UNO de los grandes errores de la economía española es su enorme dependencia del turismo, que en ciudades como Santiago representa el 20 % de su PIB. En otras comunidades y ciudades, como Canarias, Mallorca o Benidorm, la sumisión es tal que todo el circuito económico se va al traste si los visitantes no llegan en el número previsto o gastan menos de lo deseable. En los últimos meses, con el ataque del coronavirus, hemos podido comprobar los terribles efectos que ha tenido la pandemia en dicho sector y a nadie se le escapa que la desescalada está desarrollándose a gran velocidad en toda Europa con el fin principal y urgente de intentar salvar, aunque sea de forma muy parcial, la temporada alta. El virus sigue infectando y matando, sí, pero hay que abrir fronteras y arriesgar si no queremos colapsar por completo nuestra base económica. Sin dinero, no hay salud posible. En este difícil contexto, acaban de ponerse en Santiago los cimientos para desarrollar, en el parque empresarial de A Sionlla, un atractivo hub que tendrá como objetivo esencial prestar servicios innovadores a empresas biotecnológicas y a todas cuantas tengan como base la investigación o el desarrollo digital, impulsando a su vez el asentamiento en la capital gallega de sociedades dedicadas a estas actividades. Una ciudad como Santiago, sede de una de las universidades más antiguas y con más prestigio de Europa, no debería conformarse con vivir del turismo. Nuestros universitarios más brillantes deben tener una oportunidad de encontrar trabajo atractivo en su tierra sin tener que marcharse, si ese no es su deseo, a otras comunidades o al extranjero. Y para eso hay que sembrar en más terrenos que el que ocupan los hoteles, los restaurantes y los bares. ¿Habremos aprendido la lección? Ya verán como no.

BEATRIZ CASTRO/Periodista