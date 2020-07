Gonzalo Caballero y el primo de Zumosol

casi todo lo que pasó en las urnas del 12-J fue malo para el PSdeG de Gonzalo Caballero. Finalmente, se ha quedado con el mismo número de escaños que en los frustrantes comicios de 2016, se ha dejado casi cuatro mil votos por el camino y, sobre todo, ha perdido el estatus de líder de la oposición por el contundente sorpasso del BNG. También les va a doler a los socialistas gallegos perder la capacidad para solicitar comparecencias parlamentarias, una herramienta utilísima cuando se trata de fiscalizar la gestión de Feijóo y sus conselleiros. El controvertido voto de la diáspora ha sido determinante para que los de Caballero no alcancen esa quinta parte del arco parlamentario necesaria para ejercer dicha prerrogativa. Para complicar un poco más el escenario, las voces críticas porfían en mantener encendida a fuego lento la hoguera del descontento. Sánchez Bugallo, un histórico, aprovecha el púlpito de la alcaldía de Santiago para razonar su malestar no solo con los resultados, sino con la campaña de su candidato a la Xunta: “Non vou presumir de profeta, pero hai cousas que se vían vir por decisións que non eran as máis acertadas”. Aunque el inquilino de Raxoi intenta dulcificar las responsabilidades directas de Gonzalo Caballero en la desfeita, enmascarándolas en “unha combinación de moitos factores”, a buen entendedor... Así las cosas, con el partido maltrecho y herido a nivel orgánico y con una sangría en su poder institucional, el secretario general llega con las ideas claras al comité nacional que el PSdeG celebra hoy en Santiago para analizar la hoja de ruta de otra travesía del desierto. Y van... Caballero es consciente de la inquietud entre los barones y tiende la mano para reflexionar sobre los errores cometidos y sobre cómo conseguir que el socialismo gallego vuelva a ser una alternativa real de Gobierno. Pero hasta ahí va a llegar, ni un milímetro más. Asegura sentirse “moi acompañado pola militancia” (sic), y sus planes de futuro se resumen en presentarse a las primarias y volver a ser candidato a la Xunta. Lo conseguirá si es capaz de coser las dolorosas heridas dentro del partido antes de que se infecten. Lo conseguirá si logra pacificar a las familias. Lo conseguirá si marca distancias con el primo de Zumosol, si rompe las tutelas y las tutías de Pedro Sánchez y del aparato de Ferraz. Lo conseguirá, en fin, si asume una hoja de ruta centrada en Galicia y sus problemas, en Galicia y sus sueños, en Galicia y su futuro. El tiempo juega a su favor, de momento.