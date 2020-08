Huele a podrido en Podemos

lo poco que quedaba del Podemos que salió de las tiendas de campaña del 15-M y pisó las moquetas del poder en tiempo récord, prometiendo asaltar los cielos y expulsar a la casta y sus vicios, lo acaba de barrer el juez Juan José Escalonilla –conviene saber que es el mismo que archivó la causa por las amenazas a Manuela Carmena en un chat de policías, el mismo que admitió a Vox como acusación sin pedirle fianza– con la imputación al partido y a parte de su cúpula por la caja B; es decir, sobre Pablo Iglesias y su guardia pretoriana planean los oscuros y feos nubarrones de la malversación y la administración desleal, entre otros posibles delitos. La denuncia presentada por José Manuel Calvente, abogado que trabajó en Podemos desde su fundación hasta que fue despedido el pasado diciembre, es un misil que amenaza con destrozar tanto la imagen cuanto el discurso del rupturismo. Lo primero que sorprende –o quizás no– es que el partido se defiende con argumentos calcados de la vieja política: que si el magistrado está haciendo una investigación prospectiva y da por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el minuto uno; que si pretende montar un caso mediático que dure meses, aunque después se desinfle jurídicamente; que si el contubernio judeo-masónico... Denuncia Calvente, en concreto, que estaba realizando con la también abogada Mónica Carmona una investigación interna por posibles irregularidades contables –desde gastos sin justificar, o no previstos en los presupuestos del partido, hasta sobresueldos y pagos por campañas electorales– cuando ambos fueron despedidos. Por más que los dirigentes podemitas se esfuercen en levantar cortafuegos a la antigua usanza, algo huele a podrido. La imputación de parte de su círculo de confianza pone a Iglesias en la tesitura de dar la cara y explicar a la opinión pública un escándalo que crece un poco más cada día. Dijo ayer Pablo Montesinos que no puede esconderse ni un minuto más. Tiene razón el vicesecretario de Comunicación del PP, y la tiene también cuando pone el foco sobre Pedro Sánchez: “Está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los supuestos escándalos de su vicepresidente”. Después de lo que llevamos visto y sufrido con nuestra clase política, ni el PSOE ni Podemos pueden pretender ahora aplicar la ley del embudo, y mucho menos matar al mensajero. Los españoles ya no están dispuestos a mirar hacia otro lado, a perdonar corruptelas.