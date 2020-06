La campaña seria no va con Smith

mítines La campaña de las elecciones gallegas del próximo 12 de julio se españolizó ayer y anteayer con la presencia en la comunidad autónoma del presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez; el expresidente popular del Gobierno Mariano Rajoy; el líder nacional del PP, Pablo Casado, y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Mientras Pedro Sánchez arropó a Gonzalo Caballero como cartel del PSdeG bajo la proclama de que “nos jugamos el sálvese quien pueda o el no dejar a nadie atrás”; Mariano Rajoy elogió a Alberto Núñez Feijóo por la “lección de serenidad” que dio en el combate de la pandemia derivada del coronavirus y apeló a una nueva victoria suya en las urnas por su talante para unir y no para fracturar, argumentos propios de una campaña, Ortega Smith se despachó con un alegato de animadversión contra Castelao propio de quien no sólo desconoce su obra sino también su carácter humano. El dirigente de Vox criticó que todos los años Galicia homenajee al histórico galleguista al que consideró “racista, xenófobo y antiespañol”. La ignorancia de Smith es tan atrevida que desconoce, por ejemplo, que sus dibujos de negros hechos en EEUU y Cuba en los que denunciaba la discriminación que sufría la gente de color le llevó al reconocimiento público par parte de diferentes entidades. La campaña no debiera estar reñida con la seriedad.