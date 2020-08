La economía española saca músculo

entre dejarnos vencer por el virus del desánimo que aventan los continuos rebrotes de casos de covid-19, o alegrarnos de que la economía española saque músculo tras el trimestre espeluznante del desplome estrepitoso del PIB por el confinamiento, elegimos la esperanza sin dudarlo un segundo. Nos preocupa la crisis sanitaria –decir lo contrario sería de insensatos– y creemos que es responsabilidad de todos aplanar de nuevo la curva de contagios, pero también estamos convencidos de que la solución no puede estar en los confinamientos masivos –Argentina, por ejemplo, lleva cinco meses cerrada a cal y canto, y allí los casos van en aumento– que acabarían por dar la puntilla al tejido productivo, dispararían las tasas de paro y condenarían a miles de españoles a morir de hambre literalmente. Por eso, nos parecen una excelente noticia los brotes verdes que anuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es un valioso balón de oxígeno, sí, que la AIReF apunte a una recuperación del PIB del 15,2 % entre los meses de julio y septiembre, una subida que enjugará la caída del 5,2 % en el primer trimestre y amortiguará el desastre del 18,5 % en el segundo. Siempre que la incierta evolución de la pandemia no obligue a endurecer las medidas de contención y desbarate esta inestable nueva normalidad, las estimaciones confirman que la crisis económica del coronavirus no tiene nada que ver con la Gran Recesión, ni en su origen ni en su duración, y que el rebote de la recuperación quizás no pueda ser en uve, pero sí lo será en uve asimétrica; es decir, del mal el menos. La previsión de la AIReF de que a fin de año se podría cubrir casi la mitad de todas las pérdidas acumuladas durante un primer semestre horribilis, va en la línea de lo que adelantó la vicepresidenta Nadia Calviño sobre, precisamente, “un rebote muy potente en el tercer trimestre o a fin de año”. En este escenario inesperado de cataclismo planetario, las medidas sociales implementadas tanto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuanto por las autonomías, han sido de enorme utilidad para soportar los zarpazos de la pandemia, como lo ha sido, sobre todo, la política keynesiana que han abrazado concellos, diputaciones, gobiernos y los Veintisiete, finalmente, con la aprobación del cañón de liquidez de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 millones regarán el tejido productivo español. Mientras llegan, la industria ha dado ya un tirón y, aunque el sector turístico sigue en la UCI, hay motivos para la esperanza. Es un alivio.