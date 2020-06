La unidad salva empleos y vidas

aprender de los errores. Se justificó ayer el ministro de Sanidad, en una entrevista en El País, con una obviedad: “Visto lo visto, todos llegamos tarde a esto”. Es cierto lo que dice Salvador Illa, lo que no significa que eso exculpe al Gobierno de Pedro Sánchez de los errores que ha cometido en la gestión de la pandemia. El más grave de todos ha sido, sin duda, la unilateralidad en la toma de decisiones. Por eso, cuando el ministro intenta convencernos de que el Ejecutivo central hizo lo que había que hacer en cada momento con los datos que se tenían, conviene matizar que falló estrepitosamente el diálogo con las autonomías, a las que hasta esta última fase de la desescalada se les dio todo cocinado a su manera por La Moncloa. Sánchez practicó la política de los hechos consumados, lo tomas o lo tomas, mientras la crispación se adueñaba de la vida política. No es culpa exclusiva del presidente el espectáculo sonrojante en el Congreso cada semana, al que asistimos estupefactos, pero él abrió la puerta al ruido y los insultos con su peculiar manera de entender el diálogo. Todos debemos aprender las lecciones que deja la pandemia: la primera, que los ciudadanos no quieren confrontación vocinglera; la segunda, que hay que reforzar el sistema de salud pública; la tercera –en esto tiene Illa toda la razón–, que la unidad salva empleos, empresas y vidas. ¿Nos daremos y se darán por enterados?