Las sorpresas del ‘cocinero’ Tezanos

ENTRARá la política gallega este domingo en la nueva normalidad –definitivamente si somos capaces de respetar las normas de desescalada y no le regalamos resquicios al coronavirus–, con Feijóo y Pablo Casado lanzando la precampaña del PPdeG. El barómetro publicado el miércoles pasado por el CIS ha activado a todos los partidos. Lo que en él se pronostica ha tenido que sorprender a sus líderes. Feijóo es el único que lo ha reconocido, tirando de retranca: “É a primeira vez que lle dá ao PPdeG al- gunha posibilidade de gañar, todo un best seller na historia demoscópica do señor Tezanos”. La verdad es que una ojeada a los datos muestra que el actual inquilino de Monte Pío cosecharía él solo más votos que las tres fuerzas de izquierda juntas, aunque la oposición se agarra al clavo ardiendo de que los populares se queden a las puertas de la mayoría absoluta, posibilidad más que remota si los sondeos y el latexo de la calle no yerran de manera lastimosa. Sospechamos que Gonzalo Caballero tiene que estar sorprendido con el sorpasso del BNG, que adelantaría al PSdeG en intención de voto y quedaría apenas un punto por debajo sumándole la variable de la simpatía. Aunque los datos sobre intención directa de voto no están cocinados por los analistas del CIS y no implican una estimación electoral –el principal instituto demoscópico español la publicará la semana próxima, con asignación de escaños–, la tendencia que aflora en la encuesta debería activar las alarmas en la compostelana Rúa do Pino, cuartel general de los socialistas gallegos. La sorpresa de Ana Pontón es de signo contrario a la del presidenciable del PSdeG. No solo el nacionalismo se empareja con la que históricamente ha sido siempre segunda fuerza del Parlamento gallego –dos veces lo logró evitar Xosé Manuel Beiras–, sino que la líder del BNG recoge los frutos de su política de oposición propositiva y constructiva, y supera a Caballero por una décima en la valoración de líderes. En cuanto a Antón Gómez-Reino, debería estar sorprendido por el desplome estrepitoso de Galicia en Común, por debajo del 5 % en intención de voto más simpatía. Las luchas intestinas le pasan una factura dolorosa al proyecto que sostiene Unidas Podemos. El escenario está así, pero el partido de las urnas del 12 de julio habrá que jugarlo y tener muy presente una de las verdades del barquero Feijóo: “As enquisas son enquisas”. Traducido al cristiano: decide el pueblo soberano, no el cocinero Tezanos.