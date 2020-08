Lavacolla se resiente, pero menos que A Coruña y Vigo

TURISMO La pandemia sigue haciendo de las suyas. Está claro que no la hemos superado, y los últimos datos puede que no inviten al optimismo, aunque las medidas que se están tomando en Galicia deberían surtir efecto a corto o medio plazo. Pero las cifras que estamos conociendo ahora, por ejemplo de actividad económica o de ocupación en los aeropuertos, corresponden a la etapa más dura del confinamiento. Se esperaba la debacle, como no podía ser de otra manera. Y así ha sido. Lavacolla se desploma, y ha perdido más de un millón de pasajeros en el acumulado respecto al año pasado. Asusta, sí, pero aún así el bajón está por debajo de la media española, y ha resistido algo mejor que los aeropuertos de A Coruña y de Vigo. Con toda probabilidad las estadísticas empezarán a mejorar y superaremos el bache antes de lo previsto. Es cierto que la capital gallega no está con los niveles de ocupación hotelera de otros veranos. Ni de lejos. Pero aún así hay que echar mano del plus de resistencia. El Camino y todo lo relacionado con el casi inminente Año Santo tienen tal tirón que serán capaces de hacer reflotar la situación. Pero no por sí solos. No podemos esperar que abrir las puertas de la ciudad será suficiente, como en otras ocasiones. Se precisa de una inversión pública a la altura de las circunstancias, porque Compostela ha demostrado en muchas ocasiones que es la locomotora de Galicia. Si atraemos visitantes a la ciudad del Apóstol el resto de Galicia se verá beneficiada. Desde la Xunta, y específicamente desde la Consellería de Cultura, se estuvo trabajando desde hace muchos meses para un gran Xacobeo. Las nuevas condiciones exigen cambios, pero también redoblar esfuerzos. Exijámonos todos las máximas garantías sanitarias que hagan atractiva nuestra comunidad, y a partir de ahí con una buena programación haremos el resto.

BEATRIZ CASTRO/Periodista