Llenar un vacío que lleva demasiados años

PELETEIRO Con el traslado del histórico colegio compostelano del Ensanche a su actual ubicación en Montouto, Santiago ganó un centro educativo de primerísima calidad, pero también un vacío importante en pleno corazón del Ensanche, y que una década después sigue sin llenar. La posición estratégica que ocupa el solar hacía pensar que serían muchos los interesados en desarrollar aquí una promoción urbanística que además permitía la construcción de una gran superficie comercial, en tiempos en los que era en estas, y no en internet, donde todo el mundo quería hacer sus compras, hasta el punto de que eran consideradas casi como lugares de ocio, “las nuevas ferias”, las llamaban algunos. Pero vino la crisis del ladrillo, los cambios de hábitos, y fue preciso reformular un proyecto que parecía condenado a un olvido del que solo lo sacaban temporalmente los okupas. Parece que ahora por fin hay una esperanza fundada de que las instalaciones, cada vez con más abandono a sus espaldas, puedan convertirse en algo que no solo cubra el hueco, sino que también sirva para dinamizar una zona que lo necesita y lo merece, sobre todo después de los efectos de la crisis sanitaria. Parece, pero todavía queda pendiente cerrar un Plan Especial para la parcela y que el pleno municipal le dé el visto bueno para que los propietarios, que ya han constituido una sociedad, puedan comenzar a desarrollarlo. De momento, a la vista de cómo se fueron desarrollando las reuniones previas, no está totalmente claro el acuerdo, pero cabría plantearse si no solo el Ensanche, sino toda la ciudad, puede permitirse el lujo de paralizar un proyecto de esta envergadura, en el que además se incluye un importante aprovechamiento público, desperdiciado y abocado a la ruina por más tiempo.