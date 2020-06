Los dieciséis mil millones de la discordia

algo hace mal Pedro Sánchez, rematadamente mal, cuando dos presidentes en las antípodas, tanto en estilo de gobernar cuanto en modelo de entender España, coinciden en decirle que así no. Ocurrió ayer con el catalán Torra y el gallego Feijóo, que dejaron patente su irritación por el cambio de criterios para el reparto de un fondo de dieciséis mil millones que las autonomías no tendrán que devolver. La idea original de La Moncloa era que diez mil millones se destinasen a compensar los gastos en la sanidad por la pandemia; cinco mil, a la recuperación de la economía y los mil restantes, a los gastos sociales de la crisis. En la nueva distribución, que deberá aprobar el Congreso, la sanidad pierde mil millones, cinco mil son para compensar la caída de ingresos y dos mil van al sector educativo. Lo que acaba de hacer Sánchez es abrir un nuevo frente político, en el que el socialista García-Page tampoco disimula su malestar, al apadrinar un modelo que perjudicará a Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia. Sea consciente o no, el presidente del Gobierno de la nación acaba de reabrir el melón de los agravios entre territorios con este nuevo reparto del pastel, en el que el peso de la población se impone a otros criterios tan importantes como el de la justicia redistributiva. Tal como lo ve Sánchez, se trata del “mayor desembolso jamás aprobado para las comunidades autónomas en la historia reciente de nuestra democracia”. Pero lo que para el inquilino de La Moncloa “es un gesto de lealtad institucional por parte del Gobierno de España”, para algunas autonomías es un reparto que resucita al fantasma de la insolidaridad, por mucho que el presidente asegure que “cada comunidad usará los fondos recibidos y no rendirá cuentas ante el Gobierno, sino a los ciudadanos en los respectivos parlamentos”. La comparecencia de Feijóo, tras la videoconferencia dominical de presidentes, apunta a que seguirá instalado en el territorio del sentidiño y no desatará una guerra, más allá de dejar constancia inequívoca de su malestar por el cambio de última hora en los criterios de reparto. Lo que al inquilino de Monte Pío le interesa es conocer las competencias exactas de los gobernantes autonómicos en la desescalada, trabajar en un plan consensuado de recuperación del país, defender los empleos del sector industrial gallego, reactivar el turismo con la bajada del IVA, reabrir las fronteras con Portugal y fortalecer la sanidad con la eliminación de la tasa de reposición en las OPE. Gestionar en beneficio de los ciudadanos, o sea.