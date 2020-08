Malo es multar, pero peor es tener que excarcelar

control necesario El túnel de Conxo ha supuesto un considerable alivio para el tráfico rodado, y atrás quedan los tiempos en los que la única rotonda en superficie era uno de los puntos negros de la circulación en Santiago en dura competencia con la rotonda de Galuresa. De hecho, cuando se construyó el paso inferior del Hórreo, se procedió a limitar los giros en esta para tratar de dar algo de fluidez a la circulación. Pero la felicidad no fue completa, porque el actual acceso desde la rotonda en superficie hacia el periférico no quedó precisamente bien solucionado: un carril corto con poca visibilidad para acceder a la SC-20 en dirección Pontevedra que ha provocado más de un siniestro y muchísimos sustos cuando coincidían un coche a veinte por hora con otro que lo alcanzaba a más de cien. Y es que ese es otro problema, que por muchos carriles que tenga el vial, es un tramo urbano en el que la Ley de Tráfico prohibe circular a más de 50 por hora. Parece una autopista, pero es una calle, y a tenor de los registros del radar, de nada han servido ni los golpes ni los sustos, y ni siquiera los avisos de la puesta en marcha del sistema de control, porque cuando el cajetín del radar y las señales ya eran bien visibles, la velocidad media seguía superando el doble de lo permitido, incluso en tiempos de confinamiento y circulación al mínimo. Someter a los ciudadanos, y más en las actuales circunstancias económicas a un castigo monetario está claro que no tiene muy buena prensa, pero también resulta evidente que la seguridad vial es una prioridad, y la reducción de la velocidad en puntos peligrosos como este de la SC-20 puede suponer la salvación de muchas vidas, y también un importantísimo ahorro económico en chapa y pintura. Parafraseando el dicho: malo es el multar, pero peor tener que excarcelar.

Beatriz Castro. Periodista