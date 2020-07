Más miedo a la miseria que al virus

el drama de los temporeros. Se parece muy poco, si es que algo se parece, el confinamiento exprés de A Mariña al decretado por la Generalitat catalana en Lleida, que podría durar más de dos semanas y donde los centros sanitarios de la provincia sumaban ayer 49 hospitalizados, seis de ellos en la uci. Con más de doscientas mil personas en cuarentena, preocupa la situación de cientos de temporeros que malviven en las calles a la espera de un trabajo que no llega, y estremecen sus testimonios: “No nos da miedo morir ni el covid, nos asusta la miseria”. El reportaje que ayer publicó El País retrata el rostro más oscuro de una pandemia que castiga con especial saña a quienes sobreviven a trancas y barrancas en la inhóspita frontera de la exclusión social. Después de semanas vagando por las calles, mendigando trabajos a cinco euros la hora, el drama de los temporeros africanos deja al descubierto uno de los grandes peligros colaterales de la pandemia: el coronavirus se ha llevado por delante a cientos de miles de contagiados en todo el planeta, pero también puede acabar matando de hambre a otros cientos de miles si no conseguimos reactivar el motor de la economía. El riesgo está ahí, es absolutamente real y no tiene fácil solución. De momento, ya comienzan a alzarse voces desesperadas que ponen el foco del pánico más en la miseria que en el maldito virus.