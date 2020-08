Máxima agilidad para poner fin al ‘embudo’

PLANIFICACIÓN Los parques empresariales de Compostela han experimento un fuerte crecimiento en los últimos años, tanto por la oferta de suelo, como por la implantación de empresas, en su mayor parte del sector comercial, hasta el punto de que nuevas áreas como Costa Vella o A Sionlla se han convertido en auténticas grandes áreas a las que muchas personas acuden a diario en lo que ya se ha convertido en una nueva forma de ocio. El problema es que esto supone un incremento del volumen de tráfico, no solo de clientes, sino también de proveedores, por las constantes reposiciones de mercancía, y el pavimento no estaba pensado para resistir un paso tan frecuente de vehículos, muchos de ellos de gran tonelaje. Pero con todo, el conflicto fundamental viene dado porque los accesos ni siquiera estaban pensados para dar servicio a una zona industrial, y mucho menos pueden dar abasto al incremento del volumen que supone una zona comercial. El resultado es una tormenta perfecta provocada por el acceso de vehículos por tres vías de alta capacidad, con entre dos y tres carriles por sentido, que confluyen en uno solo de entrada y salida. A partir de ahí, los atascos se convierten en una moneda corriente y las horas punta cada vez son más amplias, al igual que la desesperación de los conductores que se ven atrapados en estos embudos. Lo peor de todo es que la solución se nos plantea a tres años vista, cuando se calcula que podrán empezar a funcionar las dos rotondas elevadas que ya deberían haber estado en servicio cuando se puso en marcha el área empresarial, y por las que lleva clamando toda la sociedad compostelana desde la apertura de los polígonos. Si entonces la planificación no anduvo muy acertada, cabría pedir que a la hora de ejecutar las obras se actúe con la máxima diligencia.