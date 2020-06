NO SON POCOS quienes DICEN que la Catedral de Santiago nunca deja de sorprender por su desmesurada belleza y también por la diversidad de gentes llegadas de todos los rincones del mundo que consigue congregar. En pleno plan de desescalada tras el pico de la pandemia del coronavirus, parece que la nueva normalidad también está a punto de llegar al santuario jacobeo; y, además, con novedades que una vez más no dejarán indiferente a nadie. Por un lado, el interior de la Basílica lucirá en su mejor esplendor después del minucioso proceso de restauración al que está siendo sometido (algunas zonas, como la nave principal, ya están rematadas). Por otro, el cambio de escenario del culto. Tal y como avanza a EL CORREO el deán de la Basílica, Segundo Pérez, está entre los planes del Cabildo recuperar más pronto que tarde las liturgias en el templo metropolitano. Para ello se recurrirá de manera provisional a un altar portátil que ya está ubicado en la nave principal, junto al Pórtico de la Gloria, para reiniciar el programa de misas. Los fieles se situarán por primera vez en la historia de espaldas a la Capilla Mayor, es decir, al sepulcro del Apóstol, si bien todo indica que el santo patrono no lo tendrá a mal a sabiendas de la justificada causa. El presidente del órgano de gobierno de la seo no concreta una fecha de reapertura del templo en el contexto actual, aunque revela que ya estaba previsto oficiar alguna liturgia en esta nueva ara el mes que despedimos ayer. Ahora quizás habrá que esperar unas semanas para poder descubrir el resultado de una colosal obra. La expectación es máxima. Aunque la incertidumbre también. Sobre todo, en lo que se refiere a la llegada de peregrinos, una incógnita que tiene en vilo a cientos de negocios vinculados al Camino. Confiemos en que el Apóstol (miserere nobis) eche una mano.

BEATRIZ CASTRO/Periodista