No cabía otra opción: el Compos de bronce debía llevarlo Yago

SIGUE Era un secreto a voces, como vino contando EL CORREO, pero en fútbol hasta que no se firman los contratos todo puede pasar, y por eso cuando la SD Compostela hizo oficial ayer la renovación del entrenador que ha devuelto al equipo a un sitio más acorde con su historia, la Segunda División B, hubo una doble sensación: no podía ser de otra forma, y al fin es realidad. No cabía imaginar a otro entrenador dirigiendo la próxima campaña al Compostela, en la categoría de bronce del fútbol español. Yago Iglesias se ganó el premio con su esfuerzo y su buen hacer durante las cuatro pasadas temporadas, en las que inundó de ilusión San Lázaro e impuso un atractivo modelo tanto de trabajo diario como, ya en el campo cada domingo, futbolístico. El juego del Compos es reconocible y admirado, y ahora le toca a Yago que lo sepan en Segunda B.