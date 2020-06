No es madrileñofobia, es ‘sentidiño’

ha abierto el melón de los agravios Isabel Díaz Ayuso, la controvertida presidenta da la Comunidad de Madrid, en un momento inoportuno y, para redondear su torpeza política, disparándole al pianista. Porque cuando dice que se siente dolida por la madrileñofobia que percibe en otras autonomías, o cuando habla de mensajes que ofenden, lo que hace es dirigir sus dardos envenenados contra Feijóo –ella sabrá por qué– sin contar antes hasta tres y eligiendo la gasolina en lugar del agua. Debería reflexionar la lideresa madrileña con ínfulas de Juana de Arco y aprender del alcalde Martínez-Almeida, que sale reforzado de la pandemia, y de su espíritu de concordia y conciliación. Cuando el regidor de la capital de España señala que las declaraciones del presidente gallego son “un ejercicio de prudencia y no de madrileñofobia”, rema en la dirección correcta. Lo mismo que Feijóo cuando espanta fantasmas y proclama que Galicia quiere que vengan los madrileños: “Necesitamos a los turistas. Volvemos a invitarlos no para que vengan quince días, que vengan treinta o, mejor, mes y medio”. Debería explicar la señora Díaz Ayuso las razones –¿ocultas?– de ese ataque inopinado a un compañero de partido que es, además, una de las voces más respetadas del centro-derecha español. Y debería analizar la oportunidad del contexto antes de abrir fuego cual mala copia enloquecida de Rambo. ¿Cómo no va a pedir prudencia y respeto a las normas cualquier gobernante con sentidiño, a Feijóo le sobra, cuando ayer mismo alcanzó el planeta un nuevo y preocupante récord de contagios en un solo día? Esos 139.500 casos confirman que el coronavirus está más activo que nunca y circula por el mundo entero a pesar de las barreras sanitarias. ¿Cómo puede confundir la presidenta madrileña los avisos desde el territorio de la sensatez con fobias que solo habitan en su imaginación calenturienta? ¿Es que no entiende que hay que caminar hacia la nueva normalidad con pies de plomo, cuando más de ocho millones de personas se han infectado en el planeta desde el inicio de esta devastadora pandemia, y cuando nos acercamos a la dolorosísima cifra del medio millón de muertos reconocidos en las estadísticas oficiales? ¿No le preocupa que aquí, en España, nos esté costando tanto rebajar los contagios diarios? No, lo de Feijóo no es madrileñofobia ni nada que se le parezca; es sentido común y responsabilidad de gobernante. Justo lo que le falta a la señora Díaz Ayuso, por lo que vemos y padecemos un día sí y otro también.