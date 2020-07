el sur se moviliza con un objetivo prioritario: que el club de los países frugales no inutilice el cañón de liquidez que la Comisión Europea tiene que aprobar en julio, sí o sí, con la bendición de Alemania y Francia, y el alivio para Italia y España, los cuatro grandes de la eurozona. Cuando todavía resuenan los ecos de la apuesta keynesiana de Pedro Sánchez y el portugués António Costa, el italiano Giuseppe Conte aterriza en Madrid con un mensaje inequívoco a la rica cofradía del norte: “En esta crisis tan grave, o ganamos todos, o perdemos todos”. Nadie duda, a estas alturas, de que Europa se juega su futuro si no es capaz de articular la respuesta excepcional que exige una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Y se lo juega si el plan para la reconstrucción no se aprueba rápidamente y sin rebajas. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, dibuja un escenario preocupante en el que la UE puede pasar de la Gran Recesión a lo que él llama la Gran Fragmentación, con cada país haciendo la guerra por su cuenta y riesgo. De hecho, todos los expertos coinciden en que Alemania y el club de los ricos salen más rápido y con menos heridas, mientras las economías de Italia y España siguen deteriorándose. Es una pésima noticia para la fortaleza y la viabilidad del mercado único. Cuando hablamos de planes de reactivación del tejido productivo, conviene descender a ras de tierra y poner el foco sobre escenarios concretos como el que aflora en el último informe de la OCDE, que alerta de que el covid-19 amenaza el empleo de la próxima generación: los graduados de la promoción del corona tendrán el mercado laboral cerrado a cal y canto si nos cruzamos de brazos o equivocamos el camino. Lo confirma sin paños calientes Ángel Gurría, secretario general de la OCDE: “Igual que en la Gran Recesión, los jóvenes van a ser los grandes perdedores de esta situación”. Gurría apunta a una salida de la crisis en forma de U, siempre y cuando no haya una segunda ola de contagios y otro confinamiento: “Entonces las cosas podrían ir a peor, con un repunte de la pobreza, de las quiebras y hasta de los crímenes”. ¿Puede el club de los frugales permitirse el lujo suicida de descafeinar y retrasar la luz verde al fondo de los 750.000 millones? La respuesta se la dan Merkel, Macron, Conte, Costa y Sánchez, y es la correcta: o salimos juntos del pozo de la pandemia, o nos ahogamos todos. Pronto quedarán despejadas las dudas.