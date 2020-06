O mesmo agarimo e máis seguridade

HOMENAXE Dentro dos innegables valores que representan cada un dos distinguidos coas Medallas Castelao 2020, e cuxos méritos non fai fata volver glosalos, hai que destacar as mensaxes que lanzou o presidente da Xunta na súa mensaxe institucional pero, sen dúbida, cargado de contido. As mencións á situación vivida nos últimos meses dábanse por supostas pero convén incidir nalgúns aspectos. Esa referencia as verbas de Umberto Eco de que “camiñamos sobre os ombreiros dos xigantes” serviulle a Feijóo para rendir homenaxe a esas mulleres e homes de Galicia que superan todo tipo de probas cando son sometidos as contrariedades más duras. “Esta Galicia que compartimosé froto de millóns de galegos que caeeron e se ergueron de novo”, reflexionou o presidente para incidir en que sairemos máis fortes desta crise, como o fixemos de outras anteriores, convertindo “o pesadelo en sono” e sempre coa convicción de que unha parte de Galicia axuda a sair adiante a aquela que máis o necesita. Tamén quixó a maxima autoridade do noso país marcar territorio e lembrar que as portas da nosa comunidade van seguir abertas para recibir a todos aqueles que nos visitan. E nada mellor que o exemplo deste Camiño de Santiago polo que non tardarán a volver transitar peregrinos chegados de todas partes. Que serán recibidos co mesmo agarimo que antes pero moita máis seguridade.