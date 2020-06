Peregrinos y el turismo de calidad

HUBO un tiempo reciente en el que en Santiago se hablaba mucho del llamado ‘turismo de calidad’. ¿Cuál era ese perfil turístico? El de la típica familia con posibles que todos los días va a desayunar, comer y cenar a restaurantes caros y no mira los precios de la carta; solo pide y paga. O el del profesional con buen sueldo que asiste a un congreso y se hospeda en un hotel de lujo, coge taxis y se deja un buen dinero en llevar un detallito a su pareja e hijos. En cuanto a los peregrinos, nunca tuvieron esa consideración de turistas de calidad. Es más, no pocas veces se les tildó de visitantes de segunda o tercera categoría que apenas dejan dinero en hostales, llenan sus cantimploras en las fuentes y comen bocadillos en los parques con el embutido que llevan en sus mochilas. En no pocas ocasiones, hasta algunos comerciantes y vecinos se quejaban cuando los caminantes se pasaban horas haciendo cola en la antigua oficina de recepción del casco histórico. En los últimos tiempos, por fortuna, la percepción sobre ellos ha cambiado mucho, pero cuando los expertos se refieren al turismo de calidad jamás piensan en los cansados viajeros que llegan andando a Compostela después de caminar, en ocasiones, muchos cientos de kilómetros y sí, en cambio, en el ejecutivo adicto a las mariscadas. Pues bien, lo cierto es que los peregrinos son, por lo general, turistas de cinco estrellas por la sencilla razón de que vienen movidos por motivos relacionados con la cultura, el arte, la historia o la espiritualidad. Nada que ver, en suma, con las masas que toman otros lugares en busca de fiesta permanente, sol y chunda-chunda. Y en cuanto a que no gastan ni un euro, claro que lo hacen, y de hecho mantienen vivas las economías de muchos pequeños pueblos radicados a la vera de los caminos. Esa es la realidad. Y por eso se les echa tanto de menos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista