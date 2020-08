tráfico Galicia transitó en 2019 por el camino de reducir los accidentes de tráfico que desembocaron en pérdida de vidas. Un 12 % menos que el año anterior según los últimos datos de la DGT. No obstante, 127 fallecidos en el asfalto siguen siendo una cifra inasumible para la comunidad, menos aún los 1.755 que se cuentan en el total de España. Es cierto que hay algunas cifras, como en el número de decesos por millón de habitantes (37) que señalan que estamos mejor que otros países como Francia (48) Italia (55) o Portugal (61) y también que en el conjunto de la Unión Europea (51), pero no lo suficiente como para darnos por contentos. Es verdad también que no siempre las circunstancias que envuelven a un siniestro son directamente imputables a los conductores, pues puede incidir el estado de la vía, las obras o la climatología, entre otros muchos factores, pero nunca esta de más hacer una llamada a mantenerse en guardia y no bajar la atención en aspectos como el consumo de alcohol, el descanso o el adecuado mantenimiento de los vehículos para tratar de reducir la accidentabilidad. De cara a este año, el confinamiento derivado del estado de alarma por el covid-19 puede ayudar a maquillar el balance final del ejercicio, aunque lo que llevamos de verano no invita a ser optimistas. En todo caso, está en las manos y los pies de todos pisar el freno de las muertes al volante.