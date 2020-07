¿Por qué queremos tanto a Feijóo?

terminaron las dos horas de espectáculo mediático, con televisiones, radios y webs exprimiendo el morbo de las encuestas a pie de urna, y pasó lo que estaba cantado que iba a pasar: las urnas del 12-J consumaron la cuarta mayoría absoluta de Feijóo, que mejora su porcentaje de voto, iguala el récord de Fraga y se reafirma como el gran barón periférico del PP. Recoge o neto da señora Eladia los frutos de su política de moderación, de su gestión y de su sentidiño. Feijóo ha sabido aprovechar lo mejor de la pax fraguiana y ha logrado que los gallegos se sientan identificados con la pax albertina. Lo dicen, sin discusión, los resultados electorales desde las autonómicas de 2009: Galicia vota a Feijóo, como antes votaba a Fraga, porque se identifica con el mensaje político del inquilino de Monte Pío, con su sensatez y con un estilo de gobernar que no mete miedo. Ahí reside la gran fortaleza del PPdeG, en un líder que transmite credibilidad, que da tranquilidad con su hoja de ruta y que mantiene muy pegada al latexo de la sociedad la poderosa estructura del PPdeG, el partido hegemónico en cada una de las cuatro provincias. Sobre eso debería reflexionar la oposición, sobre la capacidad de Feijóo para identificar a su partido y a él mismo con Galicia. Aquel legendario galego coma ti que catapultó a Albor a la Xunta lo interiorizó y lo ajustó el líder del PPdeG a las necesidades reales de la Galicia actual, mientras sus adversarios políticos siguen atrincherados –Ana Pontón es la excepción y ahí está su éxito– en un galego coma nós que rezuma soberbia y desconocimiento de las claves de una sociedad que pide convivencia, seguridad, tranquilidad y una gestión eficaz. Todo esto es lo que ha sabido garantizar Feijóo en los últimos once años. Todo esto es lo que una mayoría absoluta de los votantes le reconoce y le agradece, elección tras elección. Es cierto que la campaña del 12-J ha sido atípica, marcada por la crisis del covid-19 –algunos partidos cayeron en la tentación tóxica de sembrar dudas, apoyados en el brote de A Mariña–, pero los inconvenientes de la pandemia no le restan un ápice al mérito estratosférico de un líder que agiganta su figura en el escenario del centro-derecha español. Pero esa será otra historia, si el político de Os Peares quiere que lo sea. Feijóo ha ganado con limpieza y con contundencia, y su mayoría absolutísima –un déjà vu de la era Fraga, por cierto– es una excelente noticia para el futuro inmediato de Galicia, para la estabilidad y para la gobernanza. A la oposición le toca hacer autocrítica, y debería iniciarla con una pregunta: ¿por qué los gallegos queremos tanto a Feijóo? Cuando den con la respuesta correcta, podrán quizás comenzar a soñar con el cambio, con la alternancia.