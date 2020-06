¿Ralentí empresarial real o ficticio?

RESULTA muy chocante que solo dos empresas, ninguna de ellas gallega, se haya presentado al concurso convocado por el Ayuntamiento de Santiago para organizar y llevar a cabo los fuegos del Apóstol, que este año tendrán un formato muy diferente al de otros años por las circunstancias que todos conocemos. Pese a los obligados cambios en el guión, el plan elaborado por Raxoi para celebrar la noche del 24 de julio resulta más que atractivo, de ahí la extrañeza que provoca que tan pocas pirotécnicas se hayan mostrado interesadas en montar un espectáculo que costará la nada despreciable cifra de cien mil euros. ¿Qué está pasando en la economía española que no acaba de despegar? ¿Será que muchas empresas prefieren seguir a medio gas, o directamente inactivas, hasta que el fin de los ERTEs y de las ayudas públicas saquen a la fuerza del ralentí a quienes se resisten a entrar en la llamada nueva normalidad? Seguramente sería bueno investigar un poco lo que está ocurriendo y ver hasta qué punto la supuesta imposibilidad de reabrir es real o ficticia. Lo único cierto es que un contrato como el ofrecido por el Ayuntamiento de Santiago debería haber interesado a numerosas pirotécnicas de toda España y que, por lo que sea, solo una de Aragón y otra de El Bierzo han mostrado interés en ganar muchos miles de euros en una sola noche. Como bien apuntó el sorprendido alcalde, habrá que preguntar las razones a las empresas que no quisieron presentarse, y algo parecido deberían hacer los inspectores del Ministerio de Trabajo. En cuanto al nuevo formato de la fiesta, ¿será que el espectáculo planificado despierta muy poco entusiasmo? No parece que vayan por ahí los tiros, porque la idea de tirar miles de cohetes desde ocho puntos diferentes de la ciudad puede resultar francamente vistosa. Pronto lo sabremos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista