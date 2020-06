Retorno bajo control

DICE EL DOCTOR FEDERICO MARTINÓN que hasta ahora “lo único que hemos hecho es escondernos del virus”, y que “nos ha ido bien”. Con la advertencia, ojo, de que de que aún no lo hemos vencido. Lo conocemos un poco más, sí. Y estamos mejor preparados para combatirlo, también. Pero el riesgo sigue ahí mientras avanzamos hacia esa nueva normalidad bajo control en la que las actitudes individuales serán tanto o más importantes que las colectivas. El encierro masivo como profilaxis contra el covid-19 demostró ser efectivo, pero las consecuncias de tener que repetirlo serían demoledoras. De ahí las cautelas, todas, con las que hemos de encarar esta nueva etapa. Tres meses después, Galicia empieza a vivir hoy fuera del estado de alarma porque la evolución de la pandemia se lo permite. Queda mucho todavía para que todo vuelva a ser igual que antes del coronavirus (el otro a.c.), pero hay que ir dando pasos y, siempre, extremar las precauciones. Salvar la economía también depende de eso. El presidente Feijóo reclamó ayer en la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que se ajuste la legislación sanitaria para regular la movilidad y controlar los brotes que, ya sabemos, van a producirse. No se trata, como algunos quieren hacer ver, de confinar Galicia ni cerrar las puertas a quienes nos visitan en verano. Hacerlo sería como autolesionarnos con técnicas y consecuencias varias. Atentaríamos, desde luego, contra nuestra idiosincrasia como pueblo que sabe bien acoger al de fuera. Y sin duda haríamos todavía más profunda la herida de nuestra lastimada economía d.c. (después del coronavirus). ¡Claro que queremos que vengan los madrileños, los catalanes o los de Cuenca! Y los de Teruel, que también existe. Se trata, al contrario, de garantizar que la movilidad entre territorios –entre comunidades, pero también entre concellos, comarcas o barrios si se da el caso– sea segura para no dar pasos atrás, de restringirla allí donde se detecten brotes de la enfermedad, de que funcionen los sistemas de rastreo de posibles casos para que el virus no vuelva a campar a sus anchas por España adelante. Lo mismo ocurre con la movilidad exterior. El presidente Sánchez anunció ayer que las fronteras con Europa, a excepción de Portugal, se abrirán el día 21 y no habrá ya cuarentena obligatoria para los ciudadanos del espacio Schengen. Esconderse por más tiempo no es factible. Hemos asomado poco a poco la patita y ya podemos decir, con toda la prudencia, que la pandemia está bajo control. Sin desmelenarse, muy tientos, toca adentrarse en la casi normalidad.