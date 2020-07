Rock progresivo y belleza urbana

SI EN TODOS los barrios de Santiago viviese un clon de Julio Ferreiro, infinidad de calles y plazas no presentarían el estado lamentable que tienen en la actualidad por culpa, la mayoría de las veces, de esos supuestos artistas urbanos a los que tanto les gusta guarrear con spray tapias, puertas y garajes. Don Julio es un jubilado amante del rock progresivo –el buen gusto se le supone– que, harto de ver el aspecto que presentaba la zona donde reside, la rúa de Espiñeira, decidió un buen día coger una paleta por banda para cubrir con azulejos y otros materiales de desecho todos los puntos degradados que veía en muros y fuentes. Meses después, la calle muestra un aspecto alegre, luminoso y limpio. El feo cemento bruto ha desaparecido del entorno, los desconchones han pasado a mejor vida, las pintadas suburbiales ya no estropean las paredes y pasear por la zona se ha convertido en una experiencia placentera para los vecinos de esta y otras áreas. No es cuestión de animar a las personas privadas a intervenir, sin encomendarse a nadie, en los espacios públicos si algo no les gusta, pues tales acciones deberían estar siempre reguladas por quienes mandan según un proyecto acorde con el entorno, pero es un hecho que a veces la degradación y el feísmo alcanzan tales proporciones que dan ganas de salir a la calle, como hizo Ferreiro, e intentar embellecer las cosas a golpe de brocha, llana y espátula. Eso no tendría que ocurrir si los ayuntamientos se preocupasen más, mucho más, por la cosmética urbana y si una brigada especial se encargase de inmediato de limpiar todo lo feo, pero es un hecho que esa dinámica no está bien engrasada pese a los muchos impuestos que pagamos. Dejemos, pues, a Julio seguir embelleciendo su barrio a su aire. Un amante del rock progresivo jamás hará barbaridades.

BEATRIZ CASTRO/Periodista