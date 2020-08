Suenan alarmas en torno a Audasa

ambulancias. Tras el palo judicial recibido por la denuncia de cobros abusivos en Rande, Audasa, empresa concesionaria de la autopista AP-9, vuelve a verse amenazada de caer en otro atasco legal. Esta vez, quien reclama es el sector de las ambulancias, que se queja de tener que abonar, a su juicio injustamente, cientos de miles de euros en peajes cada año. Todo ello, a pesar de que la Ley de Carreteras de 2015, basada en una norma de 1998, indica están exentas de hacerlo ya que se trata de un servicio de urgencia que no puede detenerse a cumplimentar ese tipo de trámites. Durante el último lustro, calculan, abonaron por esta vía casi un millón de euros, una cantidad respetable que les lleva a pedir a la gestora de la infraestructura que se siente a negociar y llegue a un acuerdo para la devolución de estos importes. Una oferta que por el momento cae en saco roto y que, de no encauzarse, aventura un camino de curvas ante los tribunales. En lugar de constituir un punto de unión para los gallegos, la vía que vertebra la comunicad desde Ferrol hasta Baiona vuelve a convertirse en un foco de conflicto, con un asunto especialmente sensible como el transporte de personas heridas o enfermas. Ya sea por las colas en las cabinas, por un mantenimiento discutible, por unas tarifas siempre polémicas o ahora por las ambulancias, las alarmas en torno a Audasa siempre suenan.